Secondo la redazione di RaiSport: "Il Napoli grandi firme, questa la promessa di Aurelio De Laurentiis a Carlo Ancelotti. Manolas il primo nome in lista per il sostituto di Albiol. Il Napoli non vuole pagare la clausola e tratta. Alla Roma si prova ad offrire Diawara o Mertens, distanza sulle valutazioni. Ancora non c'è l'accordo con il giocatotre, il Napoli ha offerto 3 milioni per 4 anni a Manolas, Raiola e il calciatore chiedono 4 milioni. Milenkovic della Fiorentina l'alternativa, il Napoli lo valuta 20 milioni, la richiesta della Fiorentina prima di Commisso era di 30 milioni, Akè piace ma è valutato circa 40 milioni. Andersen della Samp valutato 35 da Ferrero, il Napoli non va oltre i 20".