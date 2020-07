Victor Osimhen è sempre più vicino ad indossare la maglia del Napoli. L'attaccante nigeriano presto sarà un nuovo calciatore azzurro. Un'ulteriore conferma arriva da Osita Okolo, membro dell'entourage del giocatore. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo:



WEST HAM - "È una bugia, ho parlato con il suo agente William D’Avila, l’unica squadra con la quale ha un accordo Osimhen sarà il Napoli".



COSA MANCA - "Perché si aspetta tanto per l’ufficialità? Credo che non ci sia alcun tipo di problema, c’è un accordo tra i club, Victor ha firmato il contratto, da settembre potrà giocare con il Napoli e ne è estremamente felice. È nelle mani di De Laurentiis l’annuncio dell’ufficialità che potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Io sono il fidanzato della sorella di Victor, siamo cognati e sono un membro dell’entourage. Non appena ci sarà l’autorizzazione da parte del Napoli per ufficializzare il trasferimento, sarò a Napoli".