In scadenza di contratto e con un rinnovo ancora da definire, nonostante la volontà manifestata di restare a Napoli, il futuro di José Callejon sembra essere sempre più in bilico. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, l'ex Real piace anche ad un'altra sua vecchia squadra, l'Espanyol. Il club catalano ha sondato sia l'attuale disponibilità sia quella per la prossima estate. Chiusura sul trasferimento a gennaio, se ne tornerà a parlare per un eventuale passaggio a fine stagione.