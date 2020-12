Dopo aver concluso la fase a gironi al primo posto, per ilc'è bisogno di proseguire nel percorso europeo. L'urna di Nyon ha sorteggiato ilcome avversario per i sedicesimi di finale di. La gara d'andata si giocherà in Spagna il 18 febbraio 2021. Il ritorno, ovviamente, ci sarà dopo sette giorni, il 25 febbraio presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.- Il Granada non è una squadra dal potenziale offensivo incredibile, però riesce ad avere una buona tenuta difensiva. Infatti, nel corso di questa Europa League, ha incassato solo tre reti. Tra i pali ci sarà Rui, titolare inamovibile di questa squadra. Difesa a 4 con diverse alternative: sull'out mancino il punto di riferimento è Carlos, scuola Real Madrid e Siviglia.al centro della difesa fa coppia cono Vallejo, mentre sull'out di destra agisce uno trae il capitano, Victor Diaz. A schermo davanti la difesa c'è l'ex Roma. Diego Martínez Penas, tecnico del Granada dal 2018, varia tra il 4-1-4-1 e il 4-2-3-1. Tra i titolari c'è anche Yangel, talento venezuelano che gioca di raccordo tra centrocampo e attacco, di fianco a Luis. Sulle fasce sono diverse le alternative, con l'ex Udineseche agisce sulla fascia mancina e sul fronte opposto c'è il numero 10 della squadra, Antonio. Unica punta il colombiano Luis, capocannoniere della squadra con 5 gol stagionali tra Liga ed Europa League. Menzione speciale va fatta per Roberto, per lo spessore del giocatore che è stato. Oggi va per i 36 anni e rappresenta una buona alternativa, soprattutto in quanto a esperienza, per Penas.(4-1-4-1): Silva; Foulquier, Sanchez, Duarte, Neva; Gonalons; Puertas, Herrera, Mila, Machis; Suarez. All. Penas.- Il Granada non emerge in maniera incredibile in quanto a singoli. Ci sono un paio di giocatori, però, che con i numeri e con il potenziale rappresentano punti importanti per il futuro. Su tutti c'è, omonimo dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Lui però è colombiano, un classe '97 che ha da poco compiuto 23 anni. Come detto, è il capocannoniere della squadra conDiscreta tecnica la sua, abbinata a una buona capacità di corsa. Gli piace svariare su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimenti ai suoi compagni.- Ilha iniziato il proprio cammino quest'anno superando senza troppi problemi i preliminari di Europa League, battendo Teuta, Locomotive e Malmö nei tre turni. Per un soffio non è riuscito a centrare ilSolo un punto di distacco dalla capolista, contro la quale aveva trovato anche il successo in Olanda per 1-2, ma subendo l'unica sconfitta europea di quest'anno in casa lo scorso 3 dicembre. In campionato lotta per ritrovare un posto in Europa League, con 18 punti a +1 sul Barcellona.. Tuttavia, sono ben 18 i precedenti per il Napoli con le squadre spagnole. Ultimo di questi il doppio confronto con la Real Sociedad nella fase a gironi dell'Europa League corrente. In totale sono 5 le vittorie per il Napoli contro le spagnole, 6 i pareggi e 7 le sconfitte incassate dagli azzurri.