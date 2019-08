Il Napoli è alla ricerca del rinforzo giusto per il reparto offensivo. E, nel mirino dei partenopei, è finito Wilfried Zaha, che però piace all'Everton: come scrive il Sun, i Toffees hanno offerto 70 milioni di euro più i cartellini di Tosun e McCarthy per l'attaccante del Crystal Palace, per una valutazione complessiva di 110 milioni di euro.