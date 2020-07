Attorno alla procura diè nato un caso incredibile. La Star Factory, agenzia che curava i suoi interessi, è stata improvvisamente scaricata dal giocatore che adesso è seguito daEcco intervenire un membro proprio della Star Factory,Queste le sue parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo:- "Osimhen è stato scoperto da Jean Gerard Benoit Czajka che si occupa dei giocatori della Nigeria. L'ha seguito molto bene e per tanto tempo, l'ha portato al Wolfsburg dove ha fatto buone cose, senza segnare tanti gol, dopodiché è stato portato al Brugge ma è stato bocciato. Al Charleroi è esploso in un solo anno.- "La questione D'Avila? Non si è ben capito cosa sia accaduto, forseLa trattativa è rallentata non per colpa della Star Factory, ma per il giocatore che continuava a tentennare. William D'Avila è un agente di casa al Lille, sicuramente la società avrà consigliato ad Osimhen di lasciarci perdere e di andare con lui, gli avranno promesso sicuramente soldi.- "Noi non abbiamo sofferto, la Star Factory è una società tranquilla e facciamo le cose per bene, il calcio è così. Sicuramente arriveranno nuovi giocatori, al momento la mia azienda non ha nulla da rimproverarsi.- "Se Osimhen rischi qualcosa? Non so ancora come si pensa di agire. Stanno riflettendo, non so se hanno già fatto qualcosa".