A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex tecnico del"Ha l'esperienza per fare bene, con la città dietro la squadra. Sarri ha fatto bene, ma la Juve è forte e per vincere devi essere sempre regolare. Ancelotti lavora bene con la rosa, fa sentire tutti importanti, la Juve è davanti ma il campionato è lungo"."Penso di sì, lui era giovane con me, veniva da un altro campionato affrontava attaccanti italiani e non era facile. Farà ancora meglio con Ancelotti"."Noi facemmo 12 punti e non passammo, ora con 6 è avanti a tutti. E' un girone difficilissimo, il Liverpool è fortissimo, non hanno perso qui, il PSG ha potenziale e pure Stella Rossa ha giovani di qualità. Può fare l'impresa in Champions"."Però poi la seconda finale la vinsero loro. Lui ha vinto ovunque, è fortissimo, ho un buon rapporto con lui, ma è normale ricordare quella finale"."E' un gran professionista, attento ai dettagli. Ha fatto fatica all'inizio, ma può fare sempre la differenza, in una squadra forte..."."Giocatori e tifosi ci credono, l'anno scorso ci è andato vicino. Carlo cambia molto e così alla lunga il Napoli sarà più forte nelle competizioni. Carlo sta facendo molto bene, in una corsa lunga sarà importante"."Sono loro giocate, tra di loro sanno cosa pensa l'altro. Con i miei attaccanti qui guardiamo i movimenti di Insigne e gli altri per poterli fare"."Sta facendo più gol, lui ha velocità ma anche resistenza. Può correre tutta la partita, oltre all'assist o il tiro. Può fare tutte le posizioni"."Lui è intelligente, ha una mentalità vincente, vuole fare gol, vuole fare la differenza. Quando col mio staff guardiamo le partite siamo contenti di vedere lui, Kouly, Ghoulam che ora torna"."No, Mazzarri aveva fatto bene, noi provammo a fare un Napoli più internazionale come voleva Aurelio, con qualche giocatore diverso. Con Ancelotti a Nyon abbiamo parlato anche di giocare bene o di vincere, ma chi gioca bene ha più possibilità. Il Napoli deve continuare così con continuità, non è facile, ma può farlo"."Le prime tre non hanno ancora perso, significa che c'è grande differenza con le altre. E' difficile dire chi arriverà in fondo, il City forse è la più forte, ma anche le altre hanno qualità"."Nelle prime 8 abbiamo giocato con le prime 5 in classifica. Ora abbiamo vinto due partite, aspettiamo questo mese con sfide con squadre più vicine a noi"."Il calcio a Napoli si sente diversamente, giocare una gara di quel livello contro la Juve con la rivalità che c'è... la ricordi sempre".