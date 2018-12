Gokhan Inler, centrocampista del Napoli, parla a napolimagazine.com, tornando sull'ultimo mese in azzurro: "Sono stato un mese con Sarri, l'ho conosciuto un po', voleva utilizzare un tipo di gioco diverso. Sarri mi disse che se volevo potevo restare, poi la società decise di vendermi perché arrivo' un'offerta importante del Leicester. Lì ho vinto la Premier. Ho seguito il Napoli di Ancelotti, e' un piacere per tutti i giocatori allenarsi con lui, perchè dà un'occasione a tutti. Mi farebbe piacere essere allenato da un grande come Ancelotti, ho avuto il piacere di conoscerlo e so come gioca".