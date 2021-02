Tra i tanti infortuni emersi in casa Napoli ha tenuto tutti maggiormente in apprensione quello di Victor Osimhen, che ieri è uscito dal Gewiss Stadium in barella privo di sensi per poi trascorrere la notte in ospedale a Bergamo.



Riguardo un suo possibile rientro ha parlato l'ex medico sociale del Napoli, il dottor Alfonso De Nicola. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che Osimhen non potrà giocare giovedì. Dipenderà tutto dai controlli fatti in queste ore. Il dottor Canonico è molto bravo in casi ti questo genere".