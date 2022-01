Presente alla rassegna di moda Pittimmagine Uomo, a Firenze, l'ex nuotatore, tifoso del Napoli, ha avuto modo di rispondere ad alcune domande sugli azzurri e sulla gara di domani contro la Fiorentina:"Si parla di due pedigree differenti. Il Napoli sogna sempre in grande, la Fiorentina è sempre stata più equilibrata. Quando entrano in campo, queste due squadre non guardano in faccia nessuno e non si possono accontentare, ora più che mai. Il Napoli ha un po' di assenze importanti, ma le vere squadre si vedono proprio in questi momenti. Mi auguro che chi scenderà in campo riuscirà a cavarsela".“Ho visto gli azzurri ormai in tutte le salse, davvero. La realtà è che il Napoli sono dieci anni sta sempre tra secondo, terzo, quarto posto… Ma vogliamo diventare i numeri uno, no? Io baratterei due stagioni di m*** per poi vincere il campionato. Proviamoci. Perché è incredibile come dopo tutti i cambi tecnici siamo sempre lì”."Sia Sarri sia Spalletti quando vanno in campo poi diventano napoletani, è una cosa che mi fa sempre sorridere".? “In realtà bene… Io arrivo dal nuoto, quindi per una vita sono sempre stato legato al mio allenatore e non l’avrei lasciato per nulla al mondo. Però in qualche modo siamo noi tifosi che, spesso, non capiamo che guadagnare fa parte del gioco. E a certe offerte così vantaggiose non si può dire di no. Ovvio che, da napoletano, dico che invece di 50 milioni se ne prendeva 20 e magari vinceva anche qualcosa col Napoli… Però qualche volta è successo anche che salutati i big, dagli Higuain ai Lavezzi, il Napoli migliorasse”.