A Napoli dal 2015 al 2018, Maurizio Sarri conosce bene la piazza partenopea, dove spesso e volentieri ha provato a portare con sé i propri pupilli e desideri di mercato. Uno di questi è l'esterno del Barcelona, Denis Suarez, accostato frequentemente al Napoli durante gli anni del tecnico toscano e obiettivo tutt'ora gradito al DS Giuntoli e al presidente De Laurentiis. Stando, però, a quanto riportato dai colleghi inglesi dell'Express, il Chelsea sarebbe pronto a fare sul serio per il giovane esterno spagnolo, al punto da offrire addirittura 45 milioni di sterline alla società blaugrana. Questo, quindi, preoccuperebbe la concorrenza di Milan e Napoli, interessate a Denis Suarez, ma non così tanto da sborsare cifre del genere. Inoltre, lo spagnolo gradirebbe molto l'ipotesi Chelsea, desideroso com'è non solo di ritrovare continuità in campo, ma di farlo anche in una cornice splendida come quella della Premier League.