Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "De Laurentiis come persona mi è antipatico e con questi suoi modi di fare logora i rapporti con gli allenatori, che alla fine se ne devono andare. E' sempre successo così in questi anni. Poi come presidente lo rispetto. Da tifoso del Napoli sono deluso. De Laurentiis doveva ripartire da questa stagione meravigliosa di Sarri, per il gioco che ha espresso la squadra, e per il campionato fatto, il Napoli di scudetti ne doveva vincere due e invece..."



SU SARRU - "Il mister non è esente da colpe, non mi sono piaciuti i suoi proclami dopo la partita, i numeri non significano nulla se elencati così come ha fatto lui, e poi per tutto il campionato ha sbagliato nella gestione degli uomini. Non si può pensare di impiegare sempre i soliti undici per un'intera stagione, quando Mertens ha vissuto quel momento di flessione avrebbe dovuto farlo riposare e trovare altre soluzioni. Io credo che Sarri non abbia avuto la sensibilità di gestire gli umori dello spogliatoio, ha mancato nei particolari, avrete notato che alcuni giocatori non hanno fatto il giro di campo domenica, tipo Rafael. E' proprio un esempio di quello che vi sto dicendo. Da questo punto di vista Sarri deve crescere. Si deve migliorare in tante cose, questo è vero, però bisogna anche dire che in questi ultimi tre anni ci siamo divertiti a vedere giocare il Napoli e non succedeva dai tempi di Maradona e Careca, per questo dico che bisogna ripartire da qui. Sono convinto che Napoli è la piazza ideale per Sarri, pur di vedere la propria squadra giocare così bene i napoletani si accontenterebbero anche di un quarto posto e per quanto riguarda De Laurentiis credo che alla fine accontenterebbe il suo allenatore".