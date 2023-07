Primo anno da sogno per Khvicha Kvaratskhelia che con 14 gol e 14 assist in stagione è stato uno dei trascinatori di questo Napoli campione d’Italia. Tanti paragoni con i campioni del passato e l’ex azzurro Gianfranco Zola, in un’intervista per la Gazzetta dello Sport, incorona Kvara così: “È stata la sorpresa del campionato. Un gran giocatore. È il George Best moderno”.