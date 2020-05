Durante la trasmissione radiofonica Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, che ha toccato diversi argomenti, tra i quali un possibile asse di mercato con il Napoli:



LLORENTE - "Due anni fa ha giocato la finale di Champions League. Per lui parla la carriera, sarebbe il top averlo con noi. Lo seguiamo come altri giocatori e se mi viene chiesto se mi piace la risposta non può che essere affermativa".



GAETANO - "Ha grandi qualità, ma è presto ancora per lui. È il ragazzo con maggiore prospettiva uscito dal settore giovanile del Napoli".