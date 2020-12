Nuove importanti indiscrezioni arrivano da Radio Marte sull'entità dell'infortunio di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è fuori per un problema alla spalla fin dalla gara disputata con la sua Nigeria nel corso dell'ultima sosta per le nazionali. Al rientro in Italia gli esami clinici avevano scongiurato problemi seri, ma le numerose partite saltate non fanno ben sperare i tifosi partenopei.



Secondo Radio Marte, ci sarebbe un nervo parzialmente reciso all'origine del prolungamento dello stop per Osimhen che ne sta quindi rallentando i tempi di recupero. La punta nigeriana va verso il forfait sia per la gara contro la Sampdoria di domenica, ma è fortemente a rischio anche per le gare con l'Inter di mercoledì e contro la Lazio della domenica successiva.