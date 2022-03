La stagione di Alex Meret non è stata affatto fortunata. Il portiere ex Udinese e Spal ha iniziato con un infortunio a settembre e ieri, nel corso dell'allenamento mattutino, ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. In poche parole, dovrà restare fuori per circa 20 giorni.



Un'annata complicata per Meret che è finito alle spalle di Ospina nelle gerarchie e rischia di non giocare più da qui a fine campionato. Però il futuro sembra essere ugualmente dalla sua. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il Napoli ha ancora l'idea di non prolungare il contratto di Ospina (in scadenza tra poco più di tre mesi) e rilanciare Meret titolare dalla prossima stagione.