La Gazzetta dello Sport svela di un summit tenutosi ieri a Dimaro tra i vertici del Napoli dopo la notizia dell'infortunio di Meret: "Ieri sera il presidente De Laurentiis ne ha discusso con Ancelotti e con il d.s. Giuntoli: la strategia non dovrebbe cambiare, visti i tempi di recupero non eccessivi. Il Napoli continua la sua ricerca di un terzo portiere esperto. Magari la scelta sarà più ponderata in modo da mettere dietro a Karnezis un altro profilo esperto. È stato valutato Pierluigi Frattali, 32 anni, del Parma. Probabilmente si cercherà qualcosa di meglio. Viene offerto il portiere del Messico, Guillermo Ochoa, 33 anni domani, nell’ultima stagione allo Standard Liegi. Ma i dirigenti non vogliono aver fretta nella decisione"