Giuseppe Cannella, intermediario di mercato, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Quando con Giuntoli incontrammo Mendes per chiedere notizie di Andrè Gomes, il ds azzurro chiese anche informazioni su Fabinho, che ora ritroveranno come avversario in Champions col Liverpool. Era un giocatore di valore già due anni fa e il Napoli lo seguiva da tempo”.