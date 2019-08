Il Napoli aveva virtualmente chiuso il colpo Pepé dal Lille per circa 80 milioni di euro e, secondo il Corriere dello Sport, paradossalmente quest'operazione mancata sta complicando anche quella per l'eventuale arrivo in azzurro di Mauro Icardi dall'Inter. Il club nerazzurro, infatti, consapevole del budget importante del Napoli per l'attacco sta chiedendo per la cessione di Maurito le stesse cifre che De Laurentiis era disposto a versare per Pepé: 80 milioni.