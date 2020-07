Manca veramente poco alla ripresa della Champions League. Tra 11 giorni il Napoli tornerà in campo per affrontare la sfida di ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona. Sarà una partita ovviamente difficilissima, nonostante il momento non esaltante dei catalani.



Il Napoli parte dall'1-1 dell'andata al San Paolo. L'unica cosa certa è che il Barcellona farà a meno dei propri tifosi. Da capire se si giocherà ugualmente al Camp Nou, visto il nuovo incremento della curva epidemiologica in Spagna. Intanto, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'UEFA avrebbe già allertato il Napoli per un eventuale spostamento della gara a Lisbona.