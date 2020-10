Ultimi giorni, ultimi rinforzi. Il Napoli si prepara per la partita con la Juve di Pirlo, domenica sera, ma intanto continua a pensare a come rifinire la rosa da consegnare a Gattuso. La conferma di Koulibaly, sempre più vicina, è un punto di partenza che fa felice il tecnico. Sempre in difesa resta in bilico Maksimovic, che ha rifiutato le proposte di rinnovo del contratto e ha detto no anche al West Ham. In entrata c’è però una nuova tentazione: Tiemoué Bakayoko.



PROPOSTO - Il centrocampista in questa sessione è stato a lungo seguito dal Milan, che non ha ancora abbandonato del tutto la pista, nonostante l’arrivo di Tonali, ma ha messo in stand-by l’affare. E ora Bakayoko, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è stato proposto al Napoli. Che ci pensa, seppur i costi della possibile operazione non siano banali.



I COSTI - Ma il Chelsea vuole venderlo, e il francese vuole giocare. Gattuso lo conosce, lo ha già allenato (proprio al Milan) e lo apprezza. Il prezzo si aggira sui 30 milioni di euro, qualcosa in meno col passare del tempo. E allora la candidatura di Bakayoko è da tenere d’occhio: 1,96m, muscoli e fisico da mettere a disposizione della mediana tutta qualità del Napoli, per far sì che Gattuso si possa permettere tre attaccanti alle spalle della prima punta. Occhi aperti, quattro giorni possono essere lunghi.