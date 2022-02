Manca poco al fischio d'inizio,in quella che è una sfida che può indirizzare in maniera importante la lotta scudetto. Un solo punto più avanti i nerazzurri, ma Spalletti e la sua squadra avranno 25 mila spettatori al Maradona dalla propria parte.A Napoli questa partita è veramente tanto attesa. L'ambiente ci crede e in circa 24 ore i biglietti sono andati sold out. Ieri, alla vigilia del match, c'è stato un bagno di folla da parte dei tifosi all'esterno di Palazzo Caracciolo (dove alloggiano Insigne e compagni) e poi l'incontro con gli ultras della Curva B.I tifosi chiamano a gran voce questa vittoria. La vogliono e ci credono, l'Inter è avvisata.