Il Napoli non molla Mauro Icardi, sogno di Aurelio De Laurentiis per il reparto offensivo. Come scrive il Corriere dello Sport, una casa a Posillipo è già pronta ad accogliere Maurito e la moglie Wanda, con tanto di foto già spedite e mostrate alla coppia. Non solo una casa in un contesto splendido per convincere l'ex capitano dell'Inter a vestirsi d'azzurro: sul tavolo i diritti d'immagine.



ALTRA CARTA - Ora Icardi, sotto contratto con l'Inter sino al 2021, li detiene al 50%, ma De Laurentiis è pronto a concedergli qualcosa di più per fargli dire sì e sposare la causa partenopea. E regalarsi quell'attaccante da 20 e passa gol a stagione che è sempre stato il primo desiderio del presidente del Napoli.