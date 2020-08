Con l'arrivo di Osimhen al Napoli è praticamente scontata la partenza di Arek Milik. Sono da escludere colpi di scena perché in quel caso il polacco si ritroverebbe praticamente per dieci mesi fermo e probabilmente rinuncerebbe anche agli Europei con la Polonia.



Così la destinazione preferita resta la Juventus, con il giocatore che ha già un accordo di massima con i bianconeri. Il Napoli, però, sarebbe più propenso a trattare la cessione con la Roma per inserire Milik in uno scambio. Intanto Pirlo vuole Dzeko a Torino e l'arrivo del bosniaco potrebbe sbloccare l'attaccante del Napoli che andrebbe così verso la capitale. Lo riporta l'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport.