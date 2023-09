Non è scoccata la scintilla tra il tecnico francese e i tifosi del Napoli che non hanno apprezzato le prime uscite degli azzurri. Da campioni d'Italia in carica, infatti, ci si aspettava di più rispetto a quanto visto fino allo scorso sabato. Al centro dell'attenzione, in particolar modo le, che hanno portato un solo punto (a Marassi, di rimonta) e tanti dubbi legati al tipo di calcio offerto.- Seppur si debba andare a riprendere quanto fatto nell'anno dello scudetto, è bene ricordare che un paragone troppo marcato con il Napoli di Luciano Spalletti sarebbe ingeneroso per chiunque. Perché quella squadra è stata una macchina perfetta, non a caso ha vinto con 16 punti di distacco uno scudetto che mancava ai piedi del Vesuvio da ben 33 anni.infatti appena arrivato nel 2021 vinse le prime 8 partite di campionato e perse solo alla 13ª. L'anno scorso, invece, non è andata proprio così perché nelle prime quattro gare è riuscito a fare appenaNonostante ciò si vedeva qualcosa di importante all'orizzonte e forse è questa ad oggi la grande differenza tra i due allenatori, le famose vibrazioni che fanno sentire all'ambiente. C'èben otto anni fa.alla sua prima stagione sulla panchina azzurra. L'aspetto positivo è che lì i punti erano 5, le critiche feroci e si chiedeva l'esordio del tecnico toscano. Al termine della stagione il Napoli arrivò secondo e ciò che ha dato Sarri nel triennio partenopeo è sotto gli occhi di tutti.e vanno analizzati. A balzare immediatamente all'occhio è la statistica che riguarda il reparto difensivo. Già, perché, sotto la guida Ancelotti. Dopo Koulibaly è arrivato Kim, ma il successore di Kim oggi si chiama Natan e in campo non si è mai visto. Un po' come l'attacco che sì, di gol ne ha fatti, ma dati alla mano sono sempre meno degli anni scorsi., ma resta comunque una media di 2 a partita. Dunque, di qualità ce n'è. Il problema principale è dal punto di vista tattico e delle idee di gioco, dato che la squadra di Garcia fatica a rendersi seriamente pericolosa. Solo sprazzi improvvisi con i singoli bravi a venire fuori con dei guizzi. Poca coralità, poca luce nel momento in cui si prova a portare la palla nell'area avversaria- Può diventare preoccupante anche la situazione spogliatoio, perchéDa esempio la sostituzione dicontro il Genoa per mettere dentro Zerbin. Stupito il georgiano, a distanza gli diceva con evidenti gestiUna reazione che mai si è vista in lui verso Spalletti. Sintomo, forse, di un rapporto ancora non decollato. E potrebbe non essere l'unico, perché. Nel frattempo Garcia qualche responsabilità la scarica, perché ha parlato di condizione fisica da rivedere, di atteggiamento, di motivazioni della squadra, di una Champions in prospettiva che ha frenato anche Bayern e PSG.adesso bisogna compattarsi e trovare le soluzioni più semplici ed efficaci per iniziare a fare punti perché in campionato l'Inter scappa e la Champions non farà sconti a nessuno.