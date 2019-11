Mertens e Callejon, come riporta Repubblica, saranno esclusi col Milan e diventa più forte la tentazione in Cina: "Le prove tattiche di ieri rappresentano una soluzione inedita. Utilizzati tutti i centrocampisti: Elmas e Fabiàn sugli esterni, Zielinski e Allan centrali. Il brasiliano ha smaltito il problema al ginocchio, si allena da due giorni assieme ai compagni e prenota una maglia da titolare. Sarebbe inedita pure la coppia d’attacco. Ancelotti pensa ad un tandem veloce e capace di non dare punti di riferimento all’avversario. Insigne attaccante e al suo fianco Lozano, rimasto ad allenarsi durante la sosta. Se l’impostazione fosse confermata, gli esclusi eccellenti sarebbero due, Callejòn e Mertens, casi spinosi all’interno dello spogliatoio per un rinnovo di contratto che non è arrivato. Le tentazioni cinesi (soprattutto per lo spagnolo) sono forti e per entrambi la maglia azzurra si allontana. Ma bisognerà aspettare la rifinitura di oggi per le conferme necessarie. Il belga è rientrato soltanto ieri dalla nazionale e potrebbe anche strappare in extremis la maglia da titolare, ma Insigne e Lozano, al momento, sono favoriti.