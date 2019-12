Ormai non è più un segreto, Sofyan Amrabat è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli a partire da giugno. Il ds Cristiano Giuntoli ha avviato in questi giorni contatti molto fitti con l'uomo mercato dell'Hellas Verona Tony D'Amico – si è parlato del difensore classe '94 Rrahmani – e la trattativa procede spedita sulla base di 30 milioni di euro.



A confermare la fattibilità di questa operazione è stato lo stesso Amrabat, che ha parlato così a Fox Sports Olanda: "Cerco di restare lontano da tutto, ma ho letto anche io che è quasi fatta con il Napoli. Adesso voglio solo passare un po’ di tempo con la mia famiglia in Olanda, presto però dovrò prendere una decisione”. Il giocatore marocchino è attualmente al Verona in prestito dal Bruges, che incasserà 3,5 milioni di euro per il suo riscatto, praticamente certo.