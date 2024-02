Napoli, la confessione di Mazzarri: 'Non mi farà sedere in panchina in Champions. Mi manderà via, come con Garcia'

Un destino scritto, segnato, e se possibile anche umiliato. Walter Mazzarri è stato esonerato ieri da Aurelio De Laurentiis dal ruolo di allenatore del Napoli al termine di una giornata che addirittura lo aveva visto protagonista a Castel Volturno nel dirigere l'allenamento in vista della partita di Champions in programma mercoledì 21 febbraio contro il Barcellona.



A raccontare il retroscena è stato il Mattino che ha anche svelato una confessione fatta da Mazzarri ai suoi confidenti più cari. Perché che sarebbe arrivato l'esonero era annunciato, ma all'allenatore è stato comunque chiesto di preparare sul campo una sfida che non avrebbe poi gestito in panchina.



La squadra lo aveva capito, e l'ex-Inter e Reggina fra le altre si è poi così sfogato: "Non mi farà sedere in panchina in Champions, appena definisce le cose con l'altro, proprio come ha fatto con Garcia, mi manderà via". Quell'altro era Francesco Calzona, che oggi sta dirigendo la rifinitura da nuovo allenatore del Napoli al posto proprio di Mazzarri.