La cura Gattuso non sembra sortire gli effetti sperati a Napoli, con il Parma infatti è arrivata un’altra sconfitta, che allontana i partenopei anche dall'Europa League. Gli azzurri vanno al Mapei e, contro il Sassuolo, cercano una vittoria che manca da quasi due mesi. Il digiuno dovrebbe finire, almeno a guardare le quote: gli uomini di Gattuso sono favoriti a 1.65, a 4.75 la vittoria dei neroverdi, il segno X è a 4.25. Napoli vincente anche per gli scommettitori, l’85% ha giocato il segno 2 nel match. Con Koulibaly assente per infortunio, la difesa partenopea sembra ancora più fragile, tanto che il gol dei padroni di casa è a un rasoterra 1.33. Gattuso punta forte su Milik, che con 4 marcature nelle ultime due partite, è forte candidato al gol, proposto a 2.25, secondo Agipronews.