Il Napoli si prepara per affrontare la trasferta di Parma. Sarà un inizio anomalo, senza tifosi al seguito. Ma l'apertura a mille tifosi proprio in Parma-Napoli fa ben sperare per rivedere presto il San Paolo con qualche spettatore all'interno.



Intanto i tifosi azzurri della Curva A hanno augurato un buon inizio di campionato alla squadra con uno striscione all'esterno di Castel Volturno:

"Malgrado mancherà il nostro sostegno, rispettate la nostra assenza con il vostro impegno. Curva A".