Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'incontro per provare a prolungare l'accordo con Piotr Zielinski verrà fissato al termine della stagione, per fare il punto della situazione sulla sua scadenza attualmente fissata per il 30 giugno 2024. La dirigenza del Napoli chiede ai propri giocatori di concentrarsi esclusivamente sul calcio giocato.