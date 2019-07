Ventesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. Dopo l'amichevole di ieri con la Cremonese, la squadra al mattino ha svolto prevalentemente lavoro di scarico. Prima fase di esercizi in palestra. Successivamente attivazione con l'ausilio di ostacoli bassi. Chiusura con lavoro tecnico di posizionamento in campo. Terapie per Malcuit dopo il risentimento muscolare di ieri. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.