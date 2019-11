Analisi de Il Mattino sul rendimento difensivo del Napoli: "L'attuale linea difensiva è fra le tre peggiori nelle ultime tredici stagioni, ovvero da quando il Napoli di De Laurentiis è in serie A: 15 gol subiti, come nella stagione 2014-2015 (la seconda di Benitez) e 2007-2008 (la prima in A con Reja). Peggio ha fatto solo Donadoni: 18 gol incassati in 12 gare nel 2009-2010. Come per il rendimento dell'intera squadra, l'analisi non può non tenere conto della scarsa continuità nell'utilizzo dei difensori. In dodici gare Ancelotti non ha mai proposto la stessa retroguardia in due gare di seguito e il quartetto più utilizzato, composto da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, ha giocato insieme appena tre volte".