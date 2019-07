Rispondendo ad Anna Trieste, giornalista de Il Mattino, Ashley Rose, compagna di Kevin Malcuit, è tornata sulle accuse di razzismo per le offese ricevute dai napoletani: "Non parlo bene la vostra lingua e potrei essere stato male espresso. Ho specificato "non tutti per fortuna" perché intendevo che non eri del tutto simile. Ogni volta che Kevin pubblica una foto di noi, deve disattivare i commenti così tanti insulti. Non ho insultato tutti i napoletani perché la maggior parte è gentile e accogliente e li ringrazio. Ma il commento razzista "kevin merita di meglio di un nero" che ricevo in DM, e altri insulti quando una pagina pubblica una mia foto, è inaccettabile. non capirai mai qualcosa che non vivi. Grazie Anna per avermi capito".