Il Napoli negli ultimi mesi ha avuto un'evoluzione importante. Da quando Gattuso ha ritrovato finalmente tutti i giocatori della rosa a disposizione ha collezionato vittorie su vittorie, tenendo il passo dell'Inter da scudetto. L'avventura del tecnico calabrese ai piedi del Vesuvio sembra essere oramai ai titoli di coda. Ma cosa gli riserva il futuro?



C'è la fila per Gattuso. Ci sono le attenzioni della Juventus, ma occhio ad un ritorno di fiamma da parte del Milan. Il suo agente, Jorge Mendes, valuta anche delle soluzioni in Premier League, dove non mancano gli estimatori. Lo riporta oggi Il Mattino.