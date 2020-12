Questa sera a San Siro andrà in scena la sfida tra Inter e Napoli per la dodicesima giornata di Serie A. Gattuso cambierà ancora rispetto all'11 titolare sceso in campo domenica contro la Sampdoria. Questa squadra non ha titolari inamovibili, ma tante pedine importanti che di partita in partita si giocano il posto dal primo minuto.



Il primo cambio nel Napoli sarà tra i pali, con Ospina che difenderà i pali azzurri. Reparto arretrato con i soliti Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mezzo al campo si va verso l'esclusione di Fabián Ruiz, protagonista di 45 minuti da dimenticare contro la Samp. Gattuso pensa alla coppia Demme-Bakayoko, mentre Zielinski agirà di raccordo tra centrocampo e attacco, dove ci saranno Insigne e Lozano sulle fasce e Mertens terminale offensivo.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.