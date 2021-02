Oggi alle 18 scenderanno in campo Napoli e Juventus in vista della ventiduesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono alla ricerca del riscatto in questo periodo molto complicato, mentre i bianconeri vengono da un momento positivo e vogliono proseguire la striscia vincente.



Gattuso dovrà fare a meno di tanti giocatori: mancheranno infatti Manolas, Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Demme e Mertens, tra infortuni e Covid-19. Il tecnico calabrese potrebbe provare a ritornare alla sua vecchia idea di gioco per offendere la Juve, ovvero puntando sul 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Ospina. Difesa a 4 praticamente obbligata con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, mentre la coppia dei centrali sarà composta da Rrahmani e Maksimovic. Nei due di centrocampo altra chance dal 1' per Elmas di fianco a Bakayoko. Zielinski potrebbe tornare così a giocare alle spalle dell'attaccante, con Osimhen in vantaggio su Petagna per una maglia da titolare. A completare l'attacco i soliti Insigne e Lozano.



NAPOLI (4-2-3-1): ​Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen.