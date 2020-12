Questa sera andrà in scena il posticipo serale della tredicesima giornata di Serie A con la sfida tra Lazio e Napoli all'Olimpico di Roma. Gli azzurri hanno bisogno di rimettersi sui binari dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter. Ma non sarà semplice perché Gattuso dovrà fare a meno di elementi chiave, ovvero Insigne squalificato, Mertens e Osimhen che saranno out per infortunio.



Tra i pali ci sarà Ospina. Difesa a 4 con i soliti Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, mentre di fianco a Koulibaly spazio a Maksimovic al posto di Manolas. Rientra Fabián Ruiz in mediana in coppia con Bakayoko, mentre Zielinski agirà di raccordo tra centrocampo e attacco. Scelte obbligate nel reparto offensivo, con Lozano al posto di Insigne a sinistra e Politano che ritrova il posto dal 1'. Sarà Petagna, chiaramente il terminale offensivo.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Gattuso.