Questa sera alle 21 il Napoli scenderà in campo all'Estadio Municipal de Anoeta per affrontare la Real Sociedad nella seconda giornata di Europa League. I padroni di casa vivono un gran bel momento, occupando anche la testa della classifica in Liga. Gattuso così vorrà ricorrere ad alcune certezze e alcune sorprese, anche se come lui stesso ha detto le cinque sostituzioni potranno essere determinanti a gara in corso e rappresentano dei titolari aggiunti.



Ma qualche cambio rispetto all'ultima partita - il derby vinto contro il Benevento - andrà fatto. A partire dalla porta, con Ospina che ritroverà il posto tra i pali. Linea difensiva che vedrà il ritorno di Hysaj sull'out di destra, Koulibaly, Manolas e Mario Rui confermati. In mezzo al campo pronta la chance sia a Lobotka che Demme in mediana, con Fabián Ruiz che avanzerà e giocherà da trequartista, ma in maniera atipica, in modo da poter svariare e non dare punti di riferimento agli spagnoli. Lì davanti Insigne e Politano prenderanno posto sulle fasce e ci sarà la chance dal 1' minuto per Andrea Petagna al posto di Osimhen che potrà essere determinante a gara in corso, così come Mertens.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Fabián Ruiz, Insigne; Petagna. All. Gattuso.