Oggi alle 15 andrà in scena Napoli-Sampdoria, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona e l'evento sarà in diretta tv su ​Sky Sport Serie A e su Sky Sport.



Gattuso cambierà alcuni interpreti rispetto all'11 iniziale di Europa League. A partire da Meret, che prenderà il posto di Ospina. Riecco dal 1' Manolas al posto di Maksimovic di fianco a Koulibaly. Sull'out di destra ancora una volta Di Lorenzo, mentre sul lato opposto Ghoulam potrebbe trovare la prima maglia da titolare in campionato al posto di Mario Rui. Demme prenderà il posto di Bakayoko al fianco di Fabián Ruiz. Il ritrovato Zielinski sta diventando troppo importante per Gattuso e agirà alle spalle di Mertens. Sulle fasce Insigne e Politano, con Lozano che subentrerà a gara in corso per fare la solita staffetta con l'ex Inter e Sassuolo.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabián Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.