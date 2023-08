. Domani ilsarà in campo al Benito Stirpe per affrontare il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Fischio d'inizio ore 18:30 e tanta voglia di dimostrare, di rispondere "presente" alla prima. Emozione e carica trasmesse da Rudi Garcia oggi in conferenza stampa che ai discorsi di mercato ha preferito quelli di campo, con tutta la concentrazione all'impegno a cui andranno in contro lui e i suoi calciatori.- L'assenza è di quelle pesanti, perché il miglior giocatore dello scorso campionatoha accusato un affaticamento e nessuno ha voglia di rischiare, la volontà è quella di non forzare e scendere in campo a Frosinone con un'alternativa che sembra portare già il nome di Lozano.- Garcia punta a dare continuità al 4-3-3, almeno dall'inizio. Anche se a gara in corso si potrebbe vedere il 4-4-2 che ha già sperimentato nel precampionato. Tra i pali ci sarà, pochi dubbi in difesa coni terzini, mentre in coppia conè prontoper una maglia da titolare. Tra centrocampo e attacco inizia ad esserci qualche ballottaggio in più e nodi che scioglierà lo stesso tecnico nella mattinata di domani.è la certezza, probabile anche l'impiego dicome mezzala sinistra (il polacco ha scelto di restare rifiutando l'Arabia). Occhio alla sorpresa, perchési candida per l'altro posto per completare il reparto lavorando daL'alternativa sarebbe Elmas, con conseguente spostamento dello stesso Raspadori nel tridente offensivo. Una cosa è sicura: Garcia ha annunciato la titolarità dell'ex Sassuolo. Ecco l'attacco, dunque, doveè pronto a prendere il posto dell'infortunato Kvara sull'out di sinistra. Inamovibileche vuole riprendere da dove aveva lasciato, a suon di gol. L'ipotesi più concreta, al momento, è quella di vedere sulla fascia destra. Risorsa importante a gara in corso sarà Simeone, con quel famoso possibile passaggio al 4-4-2. Così come Anguissa e Cajuste a centrocampo: il camerunense ha recuperato ma partirà fuori, mentre il neoacquisto svedese scalpita per trovare i primi minuti in Serie A.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Raspadori, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. All. Garcia.