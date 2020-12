Questa sera il Napoli è chiamato a rispondere sul campo in seguito alle due sconfitte di fila, il ritiro e la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha deciso che la sfida contro la Juventus si giocherà. Gli azzurri affronteranno il Torino, che ha conquistato solo 3 punti nelle ultime 7 gare di campionato e avrà voglia di riscattarsi.



Gattuso dovrà fare a meno di diversi elementi importanti, ovvero Koulibaly, Mertens, Osimhen e probabilmente Lozano, che andrà al massimo in panchina. Tra i pali nuovamente spazio a Meret. Davanti all'ex Spal e Udinese ci sarà la coppia Manolas-Maksimovic, con Koulibaly out per infortunio. Sull'out di destra ancora Di Lorenzo, mentre la novità sarà a sinistra, con Hysaj che dovrebbe prendere il posto di Mario Rui. In mediana nuova esclusione per Fabián Ruiz dopo quella di San Siro contro l'Inter: prevista la coppia Bakayoko-Demme. Dietro l'unica punta Petagna agirà Zielinski, mentre gli esterni offensivi saranno Insigne e Politano.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.