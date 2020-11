Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, questa sera il Napoli scenderà nuovamente in campo al San Paolo per affrontare la Roma.



Gattuso dovrà fare a meno di Bakayoko (squalificato) Rrahmani e Hysaj (positivi al Covid-19) e Osimhen ancora alle prese con l'infortunio. Nonostante l'assenza del centrocampista francese, non ci sarà nessun cambio modulo. Tra i pali si dovrebbe rivedere Ospina, che sembra aver smaltito i problemi delle ultime settimane. In difesa riecco Manolas e Mario Rui, con i sempre presenti Koulibaly e Di Lorenzo. Al posto di Bakayoko ci sarà Demme di fianco a Fabián Ruiz. Zielinski agirà alle spalle di Mertens, ai cui lati ci sarà Insigne e probabilmente Lozano, in vantaggio su Politano.



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.