Sesto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Oggi gli azzurri sono impegnati nella prima amichevole precampionato. Di fronte ci sarà l'Anaune Val di Non, club che milita nel campionato d’Eccellenza in Trentino. Fischio d'inizio alle ore 18, la partita verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della SSC Napoli.



Ecco arrivare le formazioni ufficiali, con Spalletti che rinuncia a cinque giocatori. Non saranno del match Fabián Ruiz, Elmas, Folorunsho, Idasiak e Olivera per riposo precauzionale.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Di Lorenzo, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Kvaratskhelia. All. Spalletti.



ANAUNE VAL DI NON: Gionta; Meneghini, Rizzi, Pangrazzi, Faes, Badjan, Micheli, Menapace, Biscaro, Kumrjia, Kurtaj. All. Moratti.