La Gazzetta dello Sport racconta una storia su Kalidou Koulibaly ai tempi del Genk: "Per capire cosa significhi Kalidou Koulibaly per la gente di Genk, bisogna tornare cinque anni indietro, quando il senegalese giocava ancora qui e si affermava a livello internazionale. Era il 2014 e la Ford aveva annunciato la chiusura dello stabilimento in questa cittadina di poco più di 60mila anime, sviluppatasi intorno alla miniera di Winterslag: stavano per perdere il lavoro diecimila abitanti. E Kalidou ritenne doveroso dichiarare: «Giocare in una piccola città rafforza il sentimento tra calciatori e tifosi, li fa sentire più vicini. Le difficoltà degli operai della Ford hanno ulteriormente rafforzato il rapporto tra il club e il pubblico. Noi facciamo del nostro meglio per regalare un po’ di gioia in una situazione sconvolgente»".