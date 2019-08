Gaetano, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport della sfida col Barcellona: ''Stiamo facendo un ottimo lavoro, grazie alle cose fatte in allenamento che riportiamo poi in partita. Sono napoletano e darò sempre tutto per questa maglia. Emozione? Per me è incredibile, lo scorso anno giocavo in Primavera, ora sfido il Barcellona di Suarez e Messi''.