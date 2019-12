Due parole. Per dire grazie, per salutare. Per chiudere un'era, di luci e ombre. IPiù l'immancabile #ForzaNapoliSempre.L'addio di Carlo Ancelotti è stato l'ultimo tassello di un puzzle che ha iniziato a prendere forma nel weekend, con l'accordo di massima tra De Laurentiis e Mendes, super agente che cura gli interessi dell'ex allenatore del Milan. Tutto ok sul fronte contratto, che​e con una penale di uscita entro una determinata data, valida per entrambe le parti. Tutto ok anche sul fronte ingaggio, chePer rendere tutto ufficiale mancano solo le firme. Che arriveranno in giornata, a Napoli e non a Roma alla Filmauro, dove di solito il patron De Laurentiis mette nero su bianco tutti i suoi accordi.previsto inizialmente alle 11.30 e slittato nel primo pomeriggio, motivo per il quale il Napoli ha cancellato ​la presentazione ufficiale del calendario 2020 alla Stazione Marittima (in programma alle 14.30).