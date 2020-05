Secondo il CorSport, Milik resta nel mirino della Juventus: "Sarri lo marca stretto ma il club azzurro non ha voglia di arrendersi: se Milik confermerà l'idea di cambiare aria, bisognerà fare i conti con De Laurentiis. Il club valuta il cartellino almeno 50 milioni e non vuole contropartite tecniche. Al momento Milik sembra più propenso a una nuova sfida, la chance di giocare con Cristiano Ronaldo lo stimola un bel po’. Se nulla cambierà, il Napoli prenderà in considerazione la cessione, alle proprie condizioni: 50 milioni almeno, cash. Preferibilmente, considerando che la Juve ha provato a offrire una serie di contropartite"