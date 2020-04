Scrive Tuttosport sul desiderio della Juventus di avere Arek Milik: "L’unica cosa sicura, ora come ora, è che la Juventus si è messa anche sulle tracce del centravanti di Rino Gattuso prossimo alla scadenza e che il giocatore è intrigato dalla possibilità bianconera. Stando a quanto filtra dai ben informati, c’è soprattutto un giocatore che potrebbe convincere il Napoli ad accettare un’operazione allargata per Milik con i bianconeri: Federico Bernardeschi. Discorsi e incastri futuri, nel caso, come lo sarebbero anche i ragionamenti sui conguagli. Senza scordare altre possibili contropartite che potrebbero rientrare in un giro del genere se invece alla Continassa si opponessero al sacrificio di Bernardeschi, che resta comunque un 26enne di livello internazionale. Un nome è quello di Daniele Rugani. L’ex Empoli è sempre più chiuso in bianconero. Ma occhio a Cristian Romero, difensore anche lui, ma più giovane e dai costi inferiori a livello di ingaggio".