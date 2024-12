Getty Images

Napoli, la Lega Serie A assegna i gol ad Anguissa e Rrahmani come prima decisione

57 minuti fa



Due gol dubbi quelli del Napoli contro il Genoa, entrambi nel primo tempo. Prima Anguissa, poi Rrahmani: per la Lega Serie A sono tutti e due gol per il momento, nessun autogol. C’è dunque il +3 per Anguissa e Rrahmani, con tanto di assist di assist di Neres e Lobotka. Queste le prime decisioni a caldo della Lega.